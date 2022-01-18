На всех базах олимпийской сборной РФ усилены «антиковидные» меры

В преддверии зимней Олимпиады в Пекине на всех базах сборной России усилены меры по борьбе с коронавирусом. Спортсмены не будут покидать базы, где проходят заключительные сборы российских команд перед Играми, до отъезда в Пекин. Кроме того, их регулярно будут тестировать на COVID-19. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Олег Матыцин , – сообщает пресс-служба Минспорта.



Санитарно-карантинные меры усилены «в целях предотвращения распространения новых форм коронавирусной инфекции». Спортсмены сборных проживают на базах в закрытых условиях и не будут покидать их расположение до отъезда в Пекин на Игры.



Глава российского минспорта отметил: «В связи с распространением нового штамма коронавируса мы приняли решение усилить санитарно-карантинные мероприятия, перейти на закрытый режим работы на всех базах, где сейчас идет важнейший, заключительный этап подготовки российской сборной к участию в Олимпийских играх в Пекине… Мы постоянно отслеживаем ситуацию и готовы к оперативному реагированию на любые изменения. Большинство спортсменов и тренеров национальной сборной вакцинированы».

Сообщается, что по прибытии на базу спортсмены, тренеры и персонал сдают один тест ПЦР. Если результат отрицательный, их допускают к тренировочному процессу. До результатов теста спортсмены находятся на карантине.

Тестирование спортсменов проводит Федеральное медико-биологическое агентство, а тестирование тренеров и специалистов – ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России».

Персонал баз каждые десять дней проходит ПЦР-тестирование и каждые три дня сдает экспресс-тесты. Перед началом работы и допуском на базу сотрудники проходят медосмотр.



Отметим, что завершающий этап подготовки сборной России к Играм-2022 проходит на базах в восьми регионах: Москве, Московской, Новосибирской, Челябинской, Ярославской, Иркутской областях, Красноярском крае, Башкирии, а также за рубежом.

Москва, Иван Бабурин

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