Не прошедшим вакцинацию теннисистам запретят играть во Франции

Ассоциация теннисистов-профессионалов разослала игрокам разъяснения, связанные с принятием во Франции нескольких новых законов, касающихся вакцинации от COVID-19 – сообщает L`Equipe.
В документе говорится: «Игроки должны быть вакцинированы или получить справку, удостоверяющую освобождение от вакцинации по медицинским показаниям».
Сообщается также, что начиная с 24 января, игроки, не прошедшие вакцинацию, не смогут принять участие в теннисных турнирах во Франции.
Кроме того французские СМИ сообщают, что вскоре будет принят закон, запрещающий всем не привитым от коронавируса спортсменам участвовать в любых турнирах на территории Франции.
Париж, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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