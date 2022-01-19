Не прошедшим вакцинацию теннисистам запретят играть во Франции

Ассоциация теннисистов-профессионалов разослала игрокам разъяснения, связанные с принятием во Франции нескольких новых законов, касающихся вакцинации от COVID-19 – сообщает L`Equipe.

В документе говорится: «Игроки должны быть вакцинированы или получить справку, удостоверяющую освобождение от вакцинации по медицинским показаниям».

Сообщается также, что начиная с 24 января, игроки, не прошедшие вакцинацию, не смогут принять участие в теннисных турнирах во Франции.

Кроме того французские СМИ сообщают, что вскоре будет принят закон, запрещающий всем не привитым от коронавируса спортсменам участвовать в любых турнирах на территории Франции.

Париж, Иван Бабурин

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