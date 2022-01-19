Президент Польши примет участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ответ на сообщение о том, что польский лидер примет участие в церемонии открытия зимней Олимпиады 2022 года заявил, что «Китай горячо приветствует приезд президента Польши Анджея Дуды в Китай для присутствия на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, что в полной мере выражает общее желание международного сообщества «вместе устремиться в будущее», – сообщает Синьхуа.

Как отметил официальный представитель МИД КНР: «Китай готов с уверенностью работать со всеми сторонами, чтобы претворить в жизнь олимпийский дух «вместе» и представить миру экономное, безопасное и яркое зимнее олимпийское торжество, подчеркнул представитель ведомства».

По словам китайского дипломата, согласно олимпийским правилам, лидеры государств приглашаются на Олимпиаду национальными олимпийскими комитетами своих стран, их присутствие регистрируется в системе Международного олимпийского комитета.

«К настоящему моменту целый ряд глав государств, правительств и членов королевских семей уже зарегистрировались для присутствия на зимних Олимпийских играх в Пекине, и мы приветствуем их», – заявил Чжао Лицзянь.

Пекин, Иван Бабурин

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