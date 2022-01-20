Politico: Кто бойкотирует Зимнюю Олимпиаду в Пекине?

Зимние Олимпийские игры начнутся в Пекине 4 февраля. Китай подвергся обвинениям в нарушении прав человека за «репрессии против уйгурского мусульманского меньшинства» в регионе Синьцзян и неопределенное положение звезды тенниса Пэн Шуай, которая обвинила бывшего высокопоставленного чиновника Коммунистической партии Китая в сексуальном насилии.

Издание Politico, пишет: «Мировые лидеры осознают, что для многих спортсменов Олимпийские игры – это уникальная возможность, и они не хотят лишать их этого полномасштабным бойкотом. Но некоторые, чтобы подчеркнуть свою позицию, решили, что их правительства будут дипломатически бойкотировать Игры».

Издание предлагает полный перечень тех, кто объявил политический бойкот Олимпиаде в Пекине со своими примечаниями.

Литва

Прибалтийская страна одной из первых в начале декабря 2021 года решила дипломатически бойкотировать Олимпиаду.

«Министр иностранных дел Ландсбергис не примет участие в зимних Олимпийских играх в Пекине», – заявили в министерстве иностранных дел. В последние месяцы у Вильнюса и Пекина обострились отношения, вызванные инициативой Литвы в отношении самоуправляющегося Тайваня, который Китай считает частью своей территории.

Соединенные Штаты Америки

Администрация Байдена объявила 6 декабря, что не будет направлять официальную делегацию США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала причинами бойкота «продолжающийся геноцид и преступления против человечности в Синьцзяне».

Новая Зеландия

Заместитель премьер-министра Грант Робертсон заявил 7 декабря, что Новая Зеландия не будет направлять в Китай правительственных чиновников. «Существовал ряд факторов, но в основном они были связаны с COVID», – сказал он.

Австралия

«Официальные лица правительства Австралии не поедут в Китай на эти игры. Однако австралийские спортсмены будут», – заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Австралия присоединилась к бойкоту 8 декабря.

Великобритания

Так же, как и Австралия, 8 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что министры не будут присутствовать из-за предполагаемых нарушений прав человека в Китае.

«Это будет фактически дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине», – заявил Джонсон.

Канада

Также 8 декабря Канада объявила о своем дипломатическом бойкоте. «Мы не будем отправлять никаких дипломатических представителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине этой зимой», – заявил премьер-министр Джастин Трюдо. Он добавил, что решение Канады не должно «стать неожиданностью» для Китая.

Бельгия

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо 14 декабря, заявил, что его администрация объявляет политический бойкот Играм независимо от возможной позиции ЕС. «Федеральное правительство не намерено отправлять какое-либо представительство на зимние Олимпийские игры в Пекине», – заявил де Кроо.

Дания

Дания также не будет направлять в Пекин официальную дипломатическую делегацию. «Не секрет, что мы с датской стороны очень обеспокоены ситуацией с правами человека в Китае», – заявил 14 января 2022 года министр иностранных дел Йеппе Кофод.

Эстония

Представитель министерства иностранных дел Эстонии в понедельник, 17 января, заявил, что президент страны Алар Карис и его правительственные чиновники в Пекин не поедут.

Politico отмечает, что делегации ряда стран не поедут на церемонию открытия Зимних игр в Пекин по причине пандемии коронавируса в мире.

Австрия

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в декабре выступил против того, что он назвал «политизацией игр». Однако он заявил, что в Китае, высокопоставленных политиков из Австрии не будет из-за противоэпидемических требований.

«Я предпочитаю лично встречаться с нашими спортсменами в Вене», – сказал Нехаммер.

Словения

5 января президент Словении Борут Пахор заявил , что не будет присутствовать на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. В качестве причины он назвал нынешнюю волну коронавируса.

Швеция

Швеция не будет направлять представителей правительства на зимние Олимпийские игры в Пекине из-за пандемии COVID-19, заявил 11 января министр спорта страны Андерс Игеман.

«Это не дипломатический бойкот», – пояснил Игеман.

Нидерланды

Нидерланды не будут направлять официальную дипломатическую делегацию на Олимпиаду, заявил 14 января представитель министерства иностранных дел , сославшись на ограничения, связанные с COVID-19.

Осторожную позицию заняло Японское правительство. Оно объявило, что Токио не будет направлять высокопоставленных представителей в Пекин отчасти из-за проблем с правами человека, но оно направит олимпийских чиновников, один из которых также является депутатом парламента. Свою позицию дипломатическим бойкотом Япония не назвала.

Однако, следует отметить, что ряд делегаций стран уже забронировали билеты до Пекина, пишет Politico.

Во вторник, 18 января, польское правительство объявило, что в церемонии Открытия Игр-2022 примет участие президент Анджей Дуда, самый высокопоставленный чиновник ЕС, по мнению издания. Дуда присоединится к Франции, Италии, Норвегии и Финляндии.

Другие страны-члены ЕС, дипломаты которых примут участие в официальных мероприятиях, включают Латвию, Румынию, Чешскую Республику, Ирландию и, что не менее важно, страну рождения Олимпийских игр – Грецию.

Как отмечает Politico, не все страны стремятся занять определенную позицию. Некоторые из них и за две недели до церемонии открытия до сих пор не определились, будут ли их дипломаты в Пекине.

Например, во вторник, 18 января, МИД Германии сообщило, что «в настоящее время мы согласовываем общую линию с нашими партнерами по ЕС».

Их коллеги в испанском МИДе также пока не приняли решения.

«На данный момент решение о представительстве Испании в этом мероприятии не принято», – сообщили в испанском внешнеполитическом ведомстве.

Вашингтон, Иван Бабурин

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