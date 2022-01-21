На Зимней Олимпиаде украинским спортсменам не рекомендовано общаться со СМИ на русском языке

Министерство спорта Украины рекомендовало спортсменам украинской олимпийской сборной не давать интервью на русском языке во время Олимпийскийх игр в Пекине, – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственные источники.
Сообщается также, что кроме запрета на русский язык, спортсменам с Украины не рекомендовано делать совместные фото с россиянами.
Напомним, что ранее на Летних Олимпийских играх в Токио совместное фото легкоатлеток, украинки Ярослава Магучих и россиянки Марией Ласицкене, привело к негативной реакции на Украине.
Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 и завершатся 20 февраля.
Киев, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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