Литовские фигуристы не поедут на Олимпиаду из-за отказа в гражданстве

Олимпийские игры в Пекине пропустят литовские фигуристы Эллисон Рид и Саулиус Амбрулевичюс в связи с решением резидента Литвы Гитанас Науседа отказать в литовском гражданстве американке Эллисон Рид, – сообщает Литовское национальное радио и телевидение LRT.
Последним днем для составления заявки для участия в Олимпиаде является 24 января, таким образом, Рид и ее партнер, выступающие в танцах на льду, пропустят соревнования в Пекине. Литву будут представлять Паулина Раманаускайте и Давид Кизал.
Рид и Амбрулевичюс продолжат вместе тренироваться и рассчитывают выступить на чемпионате мира во Франции. Пара образовалась в 2017 году. В сезоне 2018/19 они стали победителями чемпионата Литвы.
На прошедшем чемпионате Европы в Таллине фигуристы заняли восьмое место в танцах на льду и обеспечили Литве две квоты на следующий турнир.
Вильнюс, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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