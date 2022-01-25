Несмотря на антиковидные ограничения участникам Олимпиады раздают контрацептивы

Организаторы Зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине раздают презервативы участникам соревнований, несмотря на антиковидные правила, – сообщает Reuters.

Сообщается, что заселившиеся в гостиницу в провинции Гуйчжоу, спортсмены, обнаружили в номерах по пять презервативов, упакованные в разноцветные конверты с изображением китайского фонарика.

Следует отметить, что согласно антиковидным правилам, физические взаимодействия между участниками Олимпиады должны быть сведены к минимуму – запрещены объятия и рукопожатия.

Напомним, Зимние Олимпийские игры – 2022 пройдут в Китае с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Пекин, Иван Бабурин

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