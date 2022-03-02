Абрамович продает «Челси»

На сайте английского футбольного клуба «Челси» появилось объявление, что российский бизнесмен Роман Абрамович принял решение о продаже клуба, – сообщает РИА Новости.

В своем заявлении Роман Абрамович говорит следующее: «Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба, поэтому в текущей ситуации я принял решение продать его, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба. Надеюсь, что смогу в последний раз посетить «Стэмфорд Бридж», чтобы попрощаться со всеми лично. Футбольный клуб «Челси» и его болельщики всегда будут в моем сердце».

Отмечается, что продажа не будет ускорена, но пройдет согласно надлежащей процедуре. Также Абрамович поручил своей команде создать благотворительный фонд, который будет работать на благо всех жертв военной операции на Украине, куда будут направлены все чистые доходы от продажи.

Следует отметить, что Ранее Goal.com сообщил о том, что новым владельцем «Челси» может стать 86-летний швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс, состояние которого оценивается в пять миллиардов долларов.

Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. В 2012 году лондонский клуб впервые в своей истории выиграл Лигу Чемпионов.

Лондон, Иван Бабурин

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