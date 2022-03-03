Российские паралимпийцы в Пекине исполнили гимн России

В Олимпийской деревне члены российской паралимпийской команды исполнили гимн России и отлепили от формы наклейки, закрывающие название страны, – сообщают СМИ.

Старший тренер сборной по лыжным гонкам и биатлону спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Ирина Громова опубликовала в Instagram видео, на котором российские спортсмены поют гимн и срывают наклейки закрывающие триколор и название страны – Россия.

«Не, ну а чё они нам сделают? Отстранят???» – так российские паралимпийцы встретили в Пекине решение Международного паралимпийского комитета отстранить их от участия в Играх.

Пекин, Иван Бабурин

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