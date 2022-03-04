В Китае отказались от трансляции чемпионата Англии по футболу

Вещатели КНР отказались от трансляции игр ближайшего тура чемпионата Англии по футболу из-за демонстрации командами поддержки Украине, – сообщает портал The Athletic.

Сообщается, что руководство Английской премьер-лиги объявило, что на матчах чемпионата капитаны клубов будут носить специальные повязки в цветах украинского флага. Помимо этого, слова поддержки Украине будут появляться на табло вокруг поля. Подобная акция была проведена на этой неделе во время матчей Кубка Англии.

Следующий тур чемпионата Англии пройдет с 5 по 7 марта.

Пекин, Иван Бабурин

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