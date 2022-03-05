Хоккеисту Овечкину в США усилили охрану

Генеральный менеджер клуба «Вашингтон» Брайан Макеллан заявил, что нападающему команды, российскому хоккеисту Александру Овечкину решили усилить охрану из-за ситуации вокруг России и Украины, – сообщает ТАСС со ссылкой на NBC.

Генеральный менеджер клуба о ситуации с Овечкиным заявил: «Он – лицо клуба и хоккея в нашем регионе. Здесь живет его семья, здесь родились дети, поэтому он в тяжелой ситуации. Не уверен, что в подобной ситуации вообще возможно разобраться, ему также очень сложно, мы говорили с ним. На него давление со всех сторон – от Северной Америки, России, семьи, разных людей, и он старается в этом разобраться, а мы стараемся ему помочь. Александр Овечкин – хороший человек, он все принимает близко к сердцу и эмоционален. Сейчас он находится под давлением, и в команде пытаются поддержать его».

Как сообщает телеканал, Макеллан сказал следующее: «Это сложное время для всех российских игроков в лиге, на них оказывается сильное давление с требованием высказать свое политическое мнение. Поэтому они стараются балансировать между тем, как они живут, и своими политическими убеждениями, а также последствиями, с которыми они могут столкнуться на родине. Я также думаю, что им сложно подстроиться под все это и разобраться, что можно говорить, что нельзя, и сложно понять, какие у них чувства на самом деле».

Следует отметить, что в составе команды «Вашингтон» также играют четыре других россиянина: Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Александр Алексеев.

Вашингтон, Иван Бабурин

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