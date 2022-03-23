В отношении двукратного чемпиона Олимпиады возбуждено дело за посещение концерта в честь присоединения Крыма

Международная федерация плавания (FINA) открыла дисциплинарное дело в отношении российского пловца Евгения Рылова за его участие в митинге-концерте в «Лужниках» в честь восьмилетия присоединения Крыма к России, – сообщают СМИ



Пресс-служба FINA сообщает, что «дисциплинарная комиссия FINA возбудила дело в отношении российского пловца Евгения Рылова. Исполнительный комитет FINA призвал комиссию ускорить проведение расследования».



Двукратный олимпийский чемпион участвовал в концерте-митинге в честь восьмилетия присоединения Крыма к России, который прошел в «Лужниках» 18 марта. В ходе расследования предполагается установить, нарушил ли Рылов тем самым правила FINA.



В свою очередь, Евгений Рылов в среду, 23 марта, заявил, что отказывается выступать на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в знак поддержки российских спортсменов, которые были отстранены от международных соревнований.

Ранее сообщалось, что британская компания-производитель экипировки для плавания Speedo расторгла контракт с Рыловым из-за его участия в концерте.

Лозанна, Иван Бабурин

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