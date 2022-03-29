70 канадских гимнасток пожаловались на сексуальное насилие и токсичную атмосферу

В Канаде 70 гимнасток обратились с жалобой на психологическое, физическое и сексуальное насилие во время тренировок. Спортсменки просят провести расследование. Об этом сообщает портал Globalathlete.

«Мы больше не можем молчать. Мы готовы рассказать о жестоком обращении с нами, пренебрежении и дискриминации. Мы надеемся добиться перемен. Просим федерацию спорта Канады принять меры, чтобы следующее поколение канадских гимнасток избежало физических и психологических травм, с которыми мы столкнулись», – говорится в письме, отравленном в департамент спорта правительства Канады.

Под обращением подписались как действующие, так и бывшие гимнастки. Они считают, что в канадской гимнастике присутствует культ эмоционального, физического и сексуального насилия со стороны тренеров в отношении спортсменок. При этом многие атлетки еще не достигли совершеннолетия.

Стоит отметить, что ранее о том же заявляли гимнастки других стран. В частности, на насилие со стороны тренерского состава жаловались национальные сборные по гимнастике в США, Великобритании, Австралии и Греции.

Оттава, Зоя Осколкова

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