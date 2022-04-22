Боксер Майк Тайсон избил пассажира в самолете

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон избил слишком назойливого поклонника. Об этом сообщает TMZ Sports.

Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего из Сан-Франциско во Флориду. Перед полетом Тайсон фотографировался с фанатами, один из которых настойчиво пытался поговорить со спортсменом.

Мужчина продолжил приставать к боксеру в самолете. В результате Тайсон не выдержал и ударил его несколько раз по лицу. После чего чемпион покинул самолет. Пострадавший намерен обратиться в полицию.

Напомним, Майк Тайсон был абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе с 1987 по 1990 год. Он одержал 50 побед при шести поражениях.

Сан-Франциско, Зоя Осколкова

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