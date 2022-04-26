Россию лишили права проведения Чемпионата мира по хоккею-2023

Международная федерация хоккея (ИИХФ) во вторник, 26 апреля, заявила, что отзывает у России право на проведение в 2023 году чемпионата мира. ЧМ-2023 должен был пройти в Петербурге с 5 по 21 мая, сообщает Интерфакс со ссылкой на ИИХВ.

В заявлении, опубликованном на сайте ИИХФ, говорится: «Заботясь о безопасности и благополучии всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков, Совет ИИХФ принял решение отозвать права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года у России в соответствии с Положением ИИХФ № 9».

Также сообщается, что новая страна-хозяйка Чемпионата мира по хоккею-2023 будет выбрана во время конгресса ИИХФ, который состоится в мае в финском городе Тампере.

Москва, Иван Бабурин

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