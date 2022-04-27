RMC Sport : Ролан-Гаррос не будет подражать Уимблдону и допустит российских и белорусских спортсменов

Парижский турнир Большого шлема отказывается наказывать отдельных игроков и сохранит свое решение: «Россияне и белорусы смогут соревноваться в Открытом чемпионате Франции (с 22 мая по 5 июня) с соблюдением принцип строгого нейтралитета, – сообщает RMC Sport .

Как сообщает издание, ATP и WTA в начале специальной военной операции России на Украине и Донбассе объявили, что «российские и белорусские теннисисты смогут играть на грунтовых кортах Порт-д'Отей, но под нейтральным флагом и с условием, что их национальные гимны не будут звучать, в случае победы игроков из этих стран».

ATP и WTA объявили, что к турниру Ролан-Гаррос будут допущены: Даниил Медведев, №2 мира и финалист последнего турнира Большого Шлема в январе в Австралии, Андрей Рублев (8-е место в мире), Арина Соболенко (4-е место и полуфиналист прошлого года), Анастасия Павлюченкова (15-е место) или даже Виктория Азаренко (бывший номер 1, сегодня 18-й) .

Издание Le Figaro в свою очередь, пишет, что после начала специальной военной операции России на Украине только российская и белорусская сборные были отстранены от участия в соревнованиях Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. Свое решение Уимблдон обосновал новым постановлением Англии в отношении российских и белорусских спортсменов. Председатель Всеанглийского клуба Ян Хьюитт заявил на пресс-конференции во вторник 26 апреля: «Мы считаем, что это крайняя и исключительная ситуация, которая уводит нас далеко за пределы исключительно интересов тенниса. Во-первых, даже если мы примем регистрацию российских и белорусских игроков с письменными заявлениями, мы рискуем, что их успех или их участие в Уимблдон используется в интересах пропагандистской машины российского режима, с чем мы не можем согласиться. Во-вторых, мы обязаны следить за тем, чтобы ни одно из наших действий не угрожало безопасности или благополучию игроков или их семей».

Париж, Иван Бабурин

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