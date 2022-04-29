Семьдесят тысяч инвалидов Белоруссии пожаловались в ООН на дискриминацию в мировом спорте

Председатель общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» Олег Шепель в пятницу, 29 апреля, сообщил, что Общественные объединения инвалидов республики от лица более 70 тыс. человек направили обращение в Комитет ООН по правам инвалидов и другие международные организации, с заявлением против дискриминации и отстранения от участия в спортивных соревнованиях белорусских спортсменов, – сообщает БелТА.

Сообщается, что обращение было направлено в Международный альянс инвалидов, Совет по правам человека по вопросу о правах людей с инвалидностью, Совет по правам человека ООН по современным формам расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости и другие.

Под обращением подписались члены Белорусского общества инвалидов, Белорусского товарищества инвалидов по зрению, Белорусского общества глухих, Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам, а также Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников.

В обращении белорусских инвалидов говорится: «Мы, представители общественных объединений инвалидов, шокированы и глубоко обеспокоены решением Международного паралимпийского комитета в отношении белорусских спортсменов-инвалидов. Международное общественное спортивное движение, которым, как мы понимаем, является Международный паралимпийский комитет, не может и не должен поощрять дискриминацию и отстранение от участия в спортивных соревнованиях добросовестных спортсменов».

Кроме того, инициаторы обратились к Международному паралимпийскому комитету с призывом пересмотреть решения, ущемляющие права инвалидов.

«Решение отстранить белорусских спортсменов-инвалидов от участия в Паралимпиаде в Пекине нарушило все принципы равенства, инклюзии, неполитизации спорта.

Белорусские объединения людей с инвалидностью попросили председателя Комитета ООН по правам инвалидов задействовать авторитет Комитета с целью убедить Международный паралимпийский комитет в том, что «дискриминация спортсменов-инвалидов по любым мотивам наносит тяжелый ущерб реализации всех прав людей с инвалидностью».

Минск, Иван Бабурин

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