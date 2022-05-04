Футболка Марадоны продана более чем за 9 миллионов долларов

Аукционный дом Sotheby's в среду, 4 мая, объявил, что футболка, в которой легенда мирового футбола Диего Марадона победил сборную Англию в составе сборной Аргентины на чемпионате мира 1986 года, была продана за почти 9,3 миллиона долларов, побив все рекорды среди «коллекционной спортивной одежды». Продажа футболки Марадоны велась онлайн с 20 апреля и закончилась 4 мая утром. Предыдущий рекорд принадлежал легенде американского бейсбола Бэйбу Руту в конце 1920-х годов, которая была продана в 2019 году за 5,6 миллиона долларов, – сообщает агентство AFP.

Сообщается, что до среды, 4 мая, было зарегистрировано только одно предложение по покупке на сумму около 5 миллионов долларов. Однако торги оживились ​​в самые последние минуты, когда было получено несколько предложений, пока не достигла суммы в 9,28 миллиона долларов, включая затраты. Личность покупателя аукционным домом Sotheby's не была раскрыта.



Следует напомнить, что в 1986 году Марадона поменялся футболками в конце легендарного матча на Чемпионате мира в Мексике с полузащитником сборной Англии Стивом Ходжем, который владел ею более 35 лет и позже одолжил ее музею Манчестера.

Этот четвертьфинал в Мексике, стал знаменит еще и тем, что на 51-й минуте, сразу после того, как Стив Ходж отвел мяч в свою штрафную, капитан аргентинской сборной Диего Марадона забил гол рукой и назвал это «рукой Бога», при этом судья зафиксировал гол.



Лондон, Иван Бабурин

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