Британские СМИ сообщили о возможном покупателе ФК «Челси»

Миллиардер из США Тодд Боули подписал соглашение о покупке лондонского «Челси» у Романа Абрамовича, – сообщает Telegraph со ссылкой на собственный источник.

Тодд Боули – американский бизнесмен и владелец бейсбольного «Лос-Анджелес Доджерс» и баскетбольного «Лос-Анджелес Лейкерс»/

Как утверждает источник издания, стороны уже подписали соглашение о покупке. Сумма сделки составляет почти 5 млрд. долларов. Теперь сделку должно одобрить британское правительство и руководство Английской премьер-лиги.

Следует напомнить, что российский бизнесмен Роман Абрамович вынужден продать ФК «Челси» после того, на него как из-за специальной военной операции России на Украине наложили санкции власти Соединенного Королевства.

Лондон, Иван Бабурин

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