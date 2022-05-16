В Казани запустят программу генетического отбора будущих спортсменов

В Казани запускают программу генетического отбора юных спортсменов. Уже в 2022 году диагностику физических данных пройдут сто учеников городских спортивных школ.

С помощью программы чиновники Казани рассчитывают отбирать кандидатов для занятий профессиональным спортом, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии. Диагностикой займется медико-диагностический центр Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма (ПГУФКСиТ), который в 2021 году открылся в Центре гребных видов спорта.

Современная диагностика позволяет выявить склонность детей к конкретным видам спорта и лучше их готовить к соревнованиям, пояснил мэр Казани Ильсур Метшин. Юным спортсменам и их родителям эта программа позволит сэкономить время на разработку плана тренировок.

Отмечается, что в центре также могут обследовать и взрослых спортсменов.

Казань, Зоя Осколкова

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