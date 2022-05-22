«Пора двигаться дальше»: Дзюба в образе Дедпула простился с «Зенитом»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба объявил об уходе из клуба и попрощался с игроками и болельщиками сине-бело-голубых.

О своем решении футболист сообщил в своем телеграм-канале. Форвард опубликовал прощальное видео, на котором предстал в образе Дедпула. «Питер, спасибо за все!» – подписал пост Дзюба.

Футболист поблагодарил партнеров по команде, а также руководство и сотрудников клуба. «Спасибо руководству клуба, что когда-то дали мне шанс, надеюсь, я не подвел вас. Спасибо Санкт-Петербургу, я правда полюбил этот город, и он навсегда застрял в моем сердце. Ну, а теперь, дружок, пора двигаться дальше, супергероя ждут новые приключения», – сказал Дзюба в конце ролика, сняв маску.

По данным sport24.ru, Артем Дзюба и «Зенит» не смогли договориться о продлении контракта. «Предполагается, что спортсмен не стал идти на существенное понижение зарплаты», – пишет издание.

Артем Дзюба играл за «Зенит» с 2015 года. В составе петербургского клуба нападающий четыре раз стал чемпионом страны и два раза выиграл Кубок России. В завершившемся накануне сезоне РПЛ-2021/22 футболист сыграл 28 матчей и забил 11 мячей и вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство.

Ранее в мае бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что Дзюба интересен сербской «Црвене Звезде» и турецкому «Фенербахче». Позже представители сербского клуба подтвердили интерес к российскому форварду. Не исключено, что у Дзюбы будут предложения от российских клубов.

Москва, Наталья Петрова

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