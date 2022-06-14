Российским и белорусским теннисистам разрешили выступать на US Open, но под нейтральным флагом

Американская ассоциация тенниса (USTA) во вторник, 14 июня, заявила, что разрешит теннисистам из России и Белоруссии выступить в Открытом чемпионате США (US Open), но только под нейтральным флагом, -сообщается на сайте организации.

В заявлении, опубликованном на сайте Американской ассоциации тенниса, говорится: «USTA вместе с другими международными теннисными организациями поддерживает запрет Российской и Белорусской теннисных федераций на участие в мероприятиях Международной теннисной федерации и, следовательно, всех международных командных соревнованиях, а также директиву для игроков из этих стран играть под нейтральным флагом, когда они соревнуются вне международных турниров».

Следует напомнить, что ранее организаторы Уимблдонского турнира, входящего в серию турниров категории Большого шлема, запретили участвовать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам, что вызвало критику со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Турнир US Open в 2022 году пройдет с 29 августа по 10 сентября.

Вашингтон, Иван Бабурин

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