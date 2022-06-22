В Аргентине будут судить врачей за непредумышленное убийство Марадоны

Аргентинский суд в городе Сан-Исидро в среду, 22 июня, подтвердил начало судебного процесса в отношении восьми медицинских работников, обвиняемых в смерти звезды мирового футбола Диего Марадоны, – сообщает AFP.

Как сообщает агентство, врачи предстанут перед судом в Аргентине по обвинению в непредумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах чемпиона мира по футболу Марадоны. Медикам грозит тюремное заключение на срок от пяти до 25 лет. Аргентинские правоохранители считают, что врачи действовали халатно и безрассудно, а их невнимательность и упущения привели к смерти Марадоны, чего при должном врачебном вмешательстве можно было бы избежать.

Напомним, что Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. По имеющейся информации, спортсмен умер в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

Буэнос-Айрес, Иван Бабурин

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