Шведский клуб запретил пловчихам заниматься в бикини

Один из шведских клубов плавания запретил женщинам тренироваться в бикини. Об этом сообщает Aftonbladet.
Руководство клуба аргументировало запрет тем, что женщины в раздельных купальниках отвлекают мужчин. Велика вероятность того, что верх купального костюма может соскользнуть при нырянии с тумбы.
«Будто это не может произойти с плавками. Ужасно, что кто-то принимает решения за спортсменок. Мне сказали, что тренироваться в бикини легкомысленно, потому что в таком случае ты якобы заботишься о своей внешности, а не о виде спорта», – прокомментировала запрет одна из посетительниц.
Стоит отметить, что в правилах Международная федерация плавания (FINA) указано, что спортсменки не должны надевать на соревнования раздельный купальник, но о тренировках никаких уточнений нет.
Стокгольм, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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