«Всегда знал, что у неё есть яица». Соцсети отреагировали на каминг-аут Касаткиной

После того, как теннисистка, первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут, признавшись в том, что встречается с девушкой (ее избранница фигуристка Наталья Забияко, которая с этого года перестала выступать за свою страну, предпочтя ей Канаду, – прим. ред.), соцсети взорвались самыми разными комментариями. Некоторые одобряют решение Дарьи, называя каминг-аут смелым поступком. «Молодец, Дашик! Теперь хоть не будут [надоедать] тупейшим вопросом «когда замуж?". Теперь еще больше буду за нее болеть, ибо это большое мужество для медийного лица сделать камин-аут», – комментирует в ВК Кали Маркова.

Многие болельщики пишут, что им все равно: «Лишь бы в теннис хорошо играла». «Ее жизнь. Для меня она теннисистка, а остальное неважно», – пишет в ВК Дмитрий Тихонов.

Третьи восприняли ситуацию негативно. «Надеюсь, её в Кресты посадят за пропаганду. Ей не место в РФ», – считает Андрей Палачев.

Нашлись и те, кто отреагировал на заявление Касаткиной с юмором. «Всегда знал, что у Дарьи есть яица», – иронизирует в ВК Илас Елбаев.

Впрочем, многие болельщики Касаткиной предполагают, что это лишь ход, который позволит российской спортсменке выступать на международных соревнованиях вопреки культуре отмены. «Интересно, а ее теперь будут гнобить как русскую? Или не посмеют, потому что нельзя? Сейчас повесточка должна порваться на две части от лицемерия», – предполагает Александр Этьен.

О том же пишет Вадим Володин. «Сейчас многих спортсменов с русским паспортом третируют, не пускают на игры и т.д. А вот не пустить на какой-нибудь, условный, Австралия Опен ЛГБТшника – это скандал, т.к. любой неформал это святой человек для западного общества. Поэтому поступок Даши, это политически грамотный поступок», – считает болельщик Касаткиной.

Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете распространения «информации о нетрадиционных отношениях». Соавтор документа Нина Останина в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнула, что речь идет не только о запрете пропаганды ЛГБТ. «Вот мы именно так и формулируем. С одной стороны, запретить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и одновременно запретить отрицание, пропаганду отрицания традиционных семейных ценностей», – сказала она.

Москва, Елена Сычева

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