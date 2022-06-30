Дацюк заявил о завершении карьеры

Двукратный обладатель Кубка Стэнли 43-летний Павел Дацюк в четверг, 30 июня, заявил, что планирует завершить карьеру хоккеиста, – сообщает телеканал «Матч ТВ».

В эфире телеканала Дацюк сказал: «Ждать ли моего прощального матча? Думаю, все логично и все понимают, просто я еще не объявил. Но сделаю это обязательно, со всем уважением к болельщикам и ко всем, кто помогал мне».



Последним клубом Дацюка был екатеринбургский «Автомобилист», за который он играл с 2019 по 2021 год.

Ранее Дацюк выступал в НХЛ в составе «Детройт Ред Уингз», с которым дважды выигрывал Кубок Стэнли. Также он поиграл в России за СКА, «Ак Барс», ЦСКА и «Динамо». В составе сборной России Дацюк выиграл золото на Олимпиаде стал Чемпионом мира.

Москва, Иван Бабурин

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