Уимблдонский турнир оштрафован на 1 млн долларов за недопуск россиянок

Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала организаторов Уимблдонского турнира на миллион долларов. Наказание назначено за отказ допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменок, пишет The Daily Mail.

Штраф в 750 тыс. долларов назначен Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA), а Всеанглийскому клубу лаун-тенниса и крокета (AELTC) предстоит выплатить еще 250 тыс. WTA уточнила, что наказание назначено за отказ допустить теннисисток из России на соревнования в Истборне, Ноттингеме и Бирмингеме.

Решение WTA не нашло поддержки в британском правительстве.

«LTA и AELTC следует похвалить за их стремление сделать Россию международным спортивным изгоем. Это правильно в нынешних обстоятельствах», – заявила министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис.

LTA и AELTC намерены оспорить штрафы. Но Женская теннисная ассоциация предупредила, что рассмотрит апелляцию только после полной уплаты штрафов.

Уимблдон, Наталья Рязанова

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