Вашингтон с партнерами призвали исключить российские и белорусские спортивные органы из всех мировых федераций

Госдепартамент США во вторник, 5 июля, опубликовал на своем сайте заявление, в котором Соединенные Штаты и их партнеры призывают приостановить членство национальных органов управления спортом России и Белоруссии в международных спортивных федерациях из-за специальной военной операции на Украине, – сообщает ТАСС.

В сообщении американского госдепа говорится: «Национальные ведомства по управлению спортом России и Белоруссии должны быть отстранены от международных спортивных федераций. Лица, тесно связанные с Россией и Белоруссией, включая государственных служащих, должны быть отстранены от влиятельных должностей в международных спортивных федерациях».

«Национальным и международным спортивным организациям следует рассмотреть возможность приостановки трансляции спортивных соревнований в России и Белоруссии», – заявляют американские дипломаты со своими партнерами.

Вашингтон, Иван Бабурин

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