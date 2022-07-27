Норвежская федерация гимнастики отказалась проводить конгресс без россиян и белорусов

Пресс-служба Норвежской федерация гимнастики в среду, 27 июля сообщила о своем отказе проводить конгресс Международной федерации гимнастики (FIG), запланированный на 22 октября 2022 года, так как в мероприятии запрещено участие российских и белорусских делегатов, – сообщают СМИ.

Конгресс должен был состояться в норвежском городе Саннефьорд, но норвежская федерация уведомила FIG, что она не может выполнить рекомендации Олимпийского комитета Норвегии и Министерства культуры и равенства.

Следует отметить, что речь идет о рекомендации не приглашать на мероприятие официальных лиц и делегатов из России и Белоруссии. В свою очередь, пресс-служба FIG сообщила, что ищет другое место для проведения конгресса и как только новое место будет найдено и одобрено исполнительным комитетом, информация о датах и новом месте проведения конгресса будет обнародована.

Осло, Иван Бабурин

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