Больше половины австралийской команды по регби отказались выйти на поле в футболках с символикой ЛГБТ

Семь из 13 игроков из команды австралийской лиги регби «Мэнли-Уорринга Си Иглз» в четверг, 28 июля, отказались выступать в предстоящей игре из-за того, что клуб предложил им надеть футболки в поддержку ЛГБТК+ в спорте, – сообщает Евроньюс.

Сообщается, что команда должна была надеть футболки с радужными полосками на матч в четверг против соперников из «Сидней Рустерс», однако семеро игроков – Джош Алоай, Джейсон Сааб, Кристиан Туипулоту, Джош Шустер, Хаумоле Олакау'ату, Толу Коула и Тоафофоа Сипли – заявили официальным лицам клуба, что ношение футболки противоречит их культурным и религиозным убеждениям.

Как отмечает Евроньюс, игроки так поступили, несмотря на то, что «специально разработанная форма пользуется огромным успехом у болельщиков команды».

Тренер команды Дэс Хаслер сообщил, что поддержит спортсменов, которые не захотели поступиться убеждениями, но извинился перед ЛГБТК-сообществом.

В свою очередь, в Австралийской лиге регби сказали, что понимают выбор игроков, основанный на религиозных и культурных различиях, и добавили, что для них не имеют значения цвет кожи, сексуальная ориентация или раса.

Канберра, Иван Бабурин

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