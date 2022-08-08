Литовских фигуристов могут лишить госнаград и гражданства за желание выступить в шоу Татьяны Навки

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в понедельник, 8 августа, заявил, что возглавляемое им ведомство поддержит предложение депутатом Сейма (парламента) лишить фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариту Дробязко государственных наград республики из-за их намерения выступить на ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи. При этом Дробязко предложено еще и лишить гражданства, – сообщает литовский телеканал LRT.

В программе «Тема дня» вечернего эфира национального телевидения Литвы LRT глава внешнеэкономического ведомства Литвы заявил: «В обсуждении данного вопроса я готов принять участие и готов поддержать это предложение. Полагаю, что это предательство всего того, с чем воюет Украина, против чего выступает Литва, Евросоюз, все наши партнеры».

Ранее в понедельник, 8 августа, глава парламентского комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас. Шедбарас внес предложение лишить фигуристов всех наград, а также забрать у спортсменов врученные им в 2000 году рыцарские кресты ордена Гедиминаса. Маргариту Дробязко было вообще предложено лишить гражданства Литвы, которое она получила в порядке исключения для представления страны на Олимпийских играх.

Свое предложение Шедбарас озвучил после того, как стало известно, что Дробязко и Ванагас выразили желание участвовать в Сочи в художественном проекте Татьяны Навки «Лебединое озеро».

Следует отметить, что Татьяна Навка в конце прошлой недели написала об участии фигуристов в постановке на своей странице в одной из соцсетей.

Вильнюс, Иван Бабурин

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