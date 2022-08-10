Испанские футбольные фанаты обвинили украинских «коллег» в нацизме

Фанаты испанского футбольного клуба «Депортиво» в среду, 10 августа обратились с призывом бойкотировать запланированный на 13 августа контрольный матч с харьковским «Металлистом», обвинив украинских болельщиков в национализме, – сообщает портал Nos Diario.



В сообщении объединения фанатских группировок клуба «Депортиво» говорится:

«Организация Riazor Blues не придет на этот матч, поскольку наш стадион посетит команда, известная неонацистской славой своих болельщиков. Riazor Blues сожалеет о положении гражданского населения, вынужденного покинуть свою землю, но считает очень избирательным проявление солидарности, когда игнорируются жертвы в других частях планеты и поддерживаются неонацистские режимы, за спиной которых с 2014 года происходят массовые расправы и убийства».



Мадрид, Иван Бабурин

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