Лионель Месси впервые не вошел в список претендентов на «Золотой мяч»

Аргентинский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси впервые с 2005 года не включен в список 30 номинантов на премию лучшему футболисту мира 2022 года «Золотой мяч», которую вручает французский журнал France Football. Церемония вручения наград пройдет 17 октября в Париже, – сообщают СМИ

Тридцатипятилетний Месси является рекордсменом среди обладателей престижной награды, он выигрывал «Золотой мяч» семь раз и является лауреатом премии 2021 года. Список опубликован в пятницу на официальном сайте France Football.

В список номинантов премии «Золотой мяч» вошли: Карим Бензема «Реал», Криштиану Роналду «Манчестер Юнайтед», Роберт Левандовский «Бавария», «Барселона», Мохаммед Салах «Ливерпуль», Тибо Куртуа «Реал», Рафаэль Леау «Милан», Кристофер Нкунку «Лейпциг», Йозуа Киммих «Бавария», Трент Александер-Арнольд «Ливерпуль», Винисиус Жуниор «Реал», Луис Диас «Ливерпуль», Бернарду Силва «Манчестер Сити», Каземиро «Реал», Рияд Марез «Манчестер Сити», Сон Хын Мин «Тоттенхэм», Фабиньо «Ливерпуль», Садио Мане «Ливерпуль», «Бавария», Фил Фоден «Манчестер Сити», Гарри Кейн «Тоттенхэм», Дарвин Нуньес «Бенфика», «Ливерпуль», Майк Меньян «Милан», Лука Модрич «Реал», Антонио Рюдигер «Челси», «Реал», Кевин Де Брёйне «Манчестер Сити», Себастьен Алле «Аякс», «Боруссия» из Дортмунда, Эрлинг Холанд «Боруссия» из Дортмунда, «Манчестер Сити», Килиан Мбаппе «Пари Сен-Жермен», Вирджил ван Дейк «Ливерпуль», Жуан Канселу «Манчестер Сити» и Душан Влахович «Фиорентина», «Ювентус».

На приз имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю мира, претендуют: Алиссон «Ливерпуль», Куртуа «Реал», Эдерсон «Манчестер Сити», Мануэль Нойер «Бавария», Яссин Боно «Севилья», Эдуард Менди «Челси», Майк Меньян «Милан», Ян Облак «Атлетико», Кевин Трапп «Айнтрахт» и Уго Льорис «Тоттенхэм».

Париж, Иван Бабурин

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