МВД Германии призвало не допустить футбольные сборные России и Белоруссии к Евро-2024

Руководитель министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер обратилась к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферине с требованием отстранить от участия в отборочном турнире к Евро – 2024 сборные России и Белоруссии, – сообщает журнал Der Spiegel.

В письме на имя главы УЕФА говорится: «Не только Россия, нарушающая международное право, но и Белоруссия как ключевой союзник российского руководства должны быть исключены из всех международных футбольных матчей и турниров. Все виновные должны быть лишены всякой возможности заниматься спортом, оказывать влияние или представлять себя каким-либо другим образом».

«Футбол должен оправдать свою ответственную роль и продемонстрировать единую позицию против нарушения прав человека», – написала министр внутренних дел ФРГ Александеру Чеферине.

Берлин, Иван Бабурин

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