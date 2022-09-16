В России 17 сентября пройдет «Кросс нации»

Всероссийский день бега «Кросс нации» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» пройдет в субботу, 17 сентября в 85 регионах страны. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 380 тыс. человек. В Свердловской области заявлено около 18 тысяч участников, – сообщили в минспорта России.

Согласно сообщению ведомства, общее руководство организацией спортивного праздника осуществляет Министерство спорта РФ и Всероссийская федерация легкой атлетики.

Все участники «Кросса нации» получат нагрудный номер. Призеры соревнований в каждой возрастной группе будут награждены медалями и дипломами минспорта РФ, а победителям вручат кубок. Взрослым участникам забегов предложены дистанции от 1 до 12 километров в зависимости от возраста и уровня физической подготовки.

Сообщается, что В Москве в «Кроссе нации» планирует принять участие не менее 15 тысяч жителей столицы. Москвичи пробегут дистанции от 200 м до 5 км, а также смогут выполнить норматив ГТО по бегу. Участникам до 18 лет представится возможность получить юношеский спортивный разряд. Массовые забеги пройдут одновременно на 11 площадках.

Москва, Иван Бабурин

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