На Кавказе во время забега в горах погибли два спортсмена

Во время экстремального горного забега Alpindustria Arkhyz Race погибли два спортсмена. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Атлеты должны были преодолеть расстояние в 38 км из Архыза в Красную Поляну. Лидер забега почувствовал недомогание на второй половине дистанции. Волонтеры и участники вместе со спасателями эвакуировали спортсмена, позже он скончался.

Было принято решение о закрытии трассы, удалось связаться со всеми бегунами, кроме одной спортсменки. Спасатели обнаружили ее на дистанции «в нестабильном состоянии». Девушку передали медикам, но спасти ее не удалось.

Правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливаются причины смерти атлетов.

Черкесск, Зоя Осколкова

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