СМИ: Украина претендует на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года

Украина в совместной заявке с Испанией и Португалией будет претендовать на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, – сообщает The Times.
«Решение о совместной заявке приняли правительства Испании и Португалии и президент Украины Владимир Зеленский. О подаче совместной заявки будет объявлено 5 октября», – пишет газета.
The Times также сообщает, что шансы совместной заявки одержать победу на выборах хозяев мирового первенства достаточно велики. Однако, Киев сможет принять матчи группового турнира только в случае восстановления необходимой для организации игр инфраструктуры.
Следует отметить, что на проведение чемпионата мира также претендуют заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции; Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили, а также Марокко.
Лондон, Иван Бабурин
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