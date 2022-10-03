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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 4 октября 2022, 02:24 мск

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СМИ: Украина претендует на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года

Украина в совместной заявке с Испанией и Португалией будет претендовать на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, – сообщает The Times.

«Решение о совместной заявке приняли правительства Испании и Португалии и президент Украины Владимир Зеленский. О подаче совместной заявки будет объявлено 5 октября», – пишет газета.

The Times также сообщает, что шансы совместной заявки одержать победу на выборах хозяев мирового первенства достаточно велики. Однако, Киев сможет принять матчи группового турнира только в случае восстановления необходимой для организации игр инфраструктуры.

Следует отметить, что на проведение чемпионата мира также претендуют заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции; Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили, а также Марокко.

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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