Именитого американского шахматиста уличили в жульничестве

Американского шахматиста Ханса Ниманна обвинили в мошенничестве в более чем ста онлайн-партиях. Об этом сообщает портал Chess.com по итогам проведенного расследования.

Факт жульничества 19-летнего американца помогли установить алгоритмы шахматной платформы. Шахматиста подозревают в мошенничестве на турнирах с призовым фондом, в том числе в партиях против российского гроссмейстера Яна Непомнящего.

Ранее чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выступил с обвинениями в отношении Ниманна. Норвежец снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе после поражения от американца. Затем он сдался уже на втором ходу во время встречи в рамках шестого тура онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup.

Карлсен тогда написал в соцсетях, что до недавнего момента верил, что организаторы пресекают любые попытки жульничества. Он указал на необычный прогресс Ниманна. «Во время нашей партии у меня сложилось впечатление, что он не был напряжен или даже полностью сосредоточен на игре в критических ситуациях, когда давал мне отпор черными фигурами так, как могут лишь некоторые шахматисты. Эта игра изменила мою точку зрения», – заключил норвежец.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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