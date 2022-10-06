Во время ЧМ по футболу в Катаре будут запрещены свидания, ЛГБТ и алкоголь

Власти Катара ввели ряд правил для болельщиков во время предстоящего чемпионата мира по футболу, который начинается 21 ноября, – сообщают СМИ.

Согласно выпущенной памятки, во время проведения мундиаля в Катаре под запрет попали: алкоголь, ЛГБТ, открытые части женского тела, ругательства, неуважение к мечетям, громкая музыка и звуки, свидания, фотографирование людей без их разрешения.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Впервые в истории турнир пройдет не мае, июне или июле турнир из-за сильной летней жары в стране проведения.

Доха, Иван Бабурин

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