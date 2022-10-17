ФНЛ: Крымские футбольные клубы уже в следующем сезоне будут играть в чемпионате России

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) России Наиль Измайлов в понедельник, 17 октября, заявил, что футбольные клубы из Крыма начнуть играть в российском чемпионате уже следующем сезоне, – сообщает Матч ТВ.

В эфире телеканала Измайлов сказал: «Попробуем сделать это максимально быстро. Если все будет хорошо, следующий сезон начнем вместе. Все упирается в документы, приведение в порядок регламентов технического и финансового, в порядок определения статуса игроков. Влияет и взаимодействие с УЕФА, это достаточно острый момент, тонкий, который нужно грамотно пройти. Также важен вопрос инфраструктуры».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»