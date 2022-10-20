В российских школах будут учить игре в лапту

Министерство просвещения России в четверг, 20 октября, сообщило, что до конца 2022 года в рамках предмета «Физическая культура» в российских школах появится модуль по игре в лапту.

В пресс-службе министерства сообщили, что вопрос о новом модуле был поднят на встрече министра просвещения Сергея Кравцова и министра спорта Олега Матыцина с учителями физкультуры и тренерами спортивных секций.



«Учителя поблагодарили за внимание к учебной дисциплине, а также предложили сделать отдельный модуль по национальному виду спорта – лапте. Министр поддержал эту инициативу», – рассказали в пресс-службе ведомства.



Следует отметить, что для уроков по физкультуре для российских школ ранее были разработаны модули по плаванию, футболу, хоккею, регби, самбо, дзюдо, шахматам в школе, бадминтону, фитнес-аэробике, подвижным шахматам, триатлону, флорболу, легкой атлетике и другие. Учитель физкультуры может выбирать из этих модулей при планировании занятий с учениками.



В 2023 году планируется разработать модули по скалолазанию, биатлону, теннису и роллер-спорту.





Москва, Иван Бабурин

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