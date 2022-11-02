МВД Катара изъяло почти полторы сотни поддельных кубков FIFA

Министерство внутренних дел Катара в среду, 2 ноября, сообщило об изъятии 144 копий кубков Чемпионата мира по футболу FIFA -2022, которые были предназначены для продажи в интернете, – сообщают СМИ.

На странице МВД Катара в социальных сетях говорится: «В ответ на информацию о веб-сайте, пропагандирующем продажу кубков, имитирующих настоящую форму трофеев ЧМ-2022, департамент усилил поиск и расследование, что привело к изъятию поддельных кубков. Будут проведены дальнейшие юридические процедуры».

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Доха, Иван Бабурин

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