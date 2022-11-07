В Израиле потребовали запретить футбол по субботам

Глава израильской партии «Ционут Датит» Бецалель Смотрич в понедельник, 7 ноября, направил председателю совета директоров Ассоциации футбола Эрезу Кальфону письмо с требованием том, что матчи израильских футбольных лиг не должны проводиться по субботам, так как на них не могут присутствовать соблюдающие еврейские традиции болельщики, – сообщает издание Walla News.

По информации издания в своем письме заявляет, что «отлучение от футбола половины израильтян, как игроков, так и зрителей, должно прекратиться, это недемократично, неспортивно, и не по-еврейски… в течение полутора лет проводились встречи с представителями министерства спорта в надежде исправить ситуацию, но ни министр, ни министерство не проявили должной заинтересованности».

Со своей стороны, активисты организации «Свободный Израиль» заявили о крайнем беспокойстве требованием Бецалеля Смотрича.

Генеральный директор организации Ури Кейдар обратился к футбольной лиге с просьбой найти решение, которое позволит религиозным болельщикам посещать матчи, проводимые в субботу.

«Мы призываем Лигу по футболу найти решение, которое позволит представителям религиозной общины посещать игры по субботам и будет соответствовать их ценностям (например, не оплачивать билет на месте), а письмо Бецалеля Смотрича выбросить в мусорное ведро, прежде чем он принесет в жертву традицию огромного количество израильтян в угоду своим радикальным взглядам», – говорится в обращении «Свободного Израиля».

В свою очередь, Walla News напоминает о скандале, разразившемся в мае 2020 года, в период эпидемии коронавируса. Тогда Мири Регев, возглавлявшая министерство спорта, потребовала разрешить израильским футболистам возобновить тренировки, как это сделали во всем мире, на что Глава израильской партии «Ционут Датит» Смотрич пренебрежительно бросил: «Потому что во всем мире футбол – настоящий». Правда, позднее Смотрич принес извинения за эти слова, – пишет издание.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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