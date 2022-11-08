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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 9 ноября 2022, 00:13 мск

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Российских и белорусских боксеров исключили из рейтинга WBC

Фото: Pixabay

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации, – сообщает издание Чемпионат.

Как сообщает издание известный журналист Джейк Донован в своих социальных сетях написал: «WBC объявил, что все боксеры из России и Беларуси будут исключены из рейтинга. Решение вступает в силу немедленно и принято в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Оно ужесточает действующее правило, в соответствии с которым запрещено санкционировать бои российских и белорусских спортсменов с боксерами из других стран».

Следует отметить, что ранее, в октябре, Международная ассоциация бокса (IBA) отменила отстранение боксеров из России и Беларуси.

Мехико, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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