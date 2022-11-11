Полиция Катара во время ЧМ-2022 по футболу обещает не преследовать пьяных фанатов и представителей ЛГБТ

Полиция Катара не будет преследовать пьяных футбольных фанатов и представителей ЛГБТ за публичное «проявление привязанности» во время чемпионата мира по футболу, – сообщает в пятницу,11 ноября, газета Algemeen Dagblad.

Газета, ссылаясь на соглашение между организаторами турнира и полицией Катара, пишет, что во время проведения Чемпионата мира по футболу подвыпившим фанатам будет позволено беспрепятственно развлекаться, за исключением случаев, когда они «впадают в буйство или у них наступит тяжелое алкогольное отравление». В последнем случае пьяных болельщиков будут отправлять в «палатки-вытрезвители».

«Проявление невероятной гибкости» будет проявлено особенно в отношении членов сообщества ЛГБТК. За публичное выражение своих чувств им не грозят выговоры, задержания или судебное преследование. Им будет позволено демонстрировать радужные флаги, а однополые пары смогут проживать в одном номере отеля», – пишет издание.

Газета Algemeen Dagblad также сообщает, что согласно договоренностям между организаторами ЧМ-2022 и полицией Катара «болельщики могут маршировать под громкую музыку, петь, залезая на столы, и оборачивать статуи в национальные флаги. Кроме того, будет разрешен любой «дресс-код» при условии соблюдения «международно признанного этикета» рядом с мечетями».

Доха, Иван Бабурин

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