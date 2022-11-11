В НХЛ заявили об отмене Кубка мира-2024

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков Лиги в пятницу, 11 ноября, заявили, что приняли решение перенести проведение Кубка мира по хоккею 2024 года, – сообщают СМИ.



В сообщении на сайте НХЛ говорится: «В течение последнего года НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ работали над планами проведения следующего Кубка мира по хоккею – главного международного хоккейного турнира лучших против лучших в феврале 2024 года. К сожалению, в нынешних условиях невозможно провести кубок мира по хоккею в это время. Мы продолжаем планировать следующий кубок мира по хоккею, надеемся, в феврале 2025 года».

Последний раз Кубок мира состоялся в 2016 году, тогда сборная России дошла до полуфинала, а чемпионами стали канадцы.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»