Знаменитый боксер Майк Тайсон выпустит конопляный мармелад в форме откусанного уха

Звезды мирового бока Майк Тайсон и Эвандер Холифилд планируют совместно выпускать мармелад на основе марихуаны в форме уха Холифилда, от которого Тайсон откусил кусочек во время их знаменитого матча-реванша в 97 году, – сообщает в понедельник, 14 ноября, издание MarketWatch.

Издание пишет, что «мармелад с тетрагидроканнабинолом будет выпускаться компанией Carma Holdings под брендом Holy Ears в магазинах специализирующейся на марихуане сети Verano в штатах Аризона, Иллинойс, Невада и Нью-Джерси».

Напомним, что матч-реванш между Тайсоном и Холифилдом состоялся в 1997 году. В третьем раунде Тайсон откусил своему сопернику небольшую часть уха, за что был оштрафован на $3 млн. и дисквалифицирован.

Вашингтон, Иван Бабурин

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