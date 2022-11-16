Международный паралимпийский комитет приостановил членство паралимпийского комитета России

Международный паралимпийский комитет (IPC) на внеочередной генеральной ассамблее в Берлине в среду, 16 ноября, принял решение приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации, – сообщают СМИ.

В пресс-службе IPC сообщили, что «за» решение «немедленно приостановить членство Паралимпийского комитета России из-за его неспособности выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом IPC проголосовали 64 делегата, против – 39, 16 – воздержались».

В результате решения IPC на внеочередной генеральной ассамблее Паралимпийский комитет России лишен всех прав члена МПК, за исключением права на апелляцию этого решения.

«В случае, если апелляция не будет удовлетворена, российский комитет сможет восстановить членство не раньше, чем соберется следующая генассамблея IPC в IV квартале 2023 года», – сообщили в пресс-службе Международного паралимпийского комитета.

Берлин, Иван Бабурин

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