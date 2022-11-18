В Катаре хотят запретить продавать пиво на стадионах за два дня до чемпионата мира по футболу

Власти Катара уведомили ФИФА, что намерены запретить продажу пива на всех стадионах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу. При этом одним из основных спонсоров является пивоваренная компания.

По данным The Times, об официальном запрете будет объявлено уже сегодня, когда до старта мундиаля осталось два дня. 20 ноября должен пройти первый матч, в котором хозяева будут принимать Эквадор.

Под угрозой оказался многомиллионный контракт с пивоваренной компании Budweiser, которая является одним из основных спонсоров ФИФА. Если пиво не будут продавать на стадионах, условия будут нарушены, а производитель может затребовать неустойку.

В настоящее время болельщики могут купить алкоголь в отелях, ресторанах, фанзонах (в определенное время) и возле стадионов, но не на самих аренах. Если же решение властей Катара вступит в силу, то пива не будет в продаже и в ближайшем радиусе.

Доха, Зоя Осколкова

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