СМИ: Все пиво, нереализованное на мундиале в Катаре, достанется команде победительнице

Пиво, которое не удастся продать во время проведения чемпионата мира по футболу в Катаре, достанется победителю турнира, – сообщает в понедельник, 21 ноября испанская национальная ежедневная спортивная газета Marca.



Как пишет издание, компания-производитель торговой марки пива Budweiser накануне Чемпионата мира по футболу заключила с Катаром контракт на 75 миллионов евро, однако всего за два дня до начала турнира власти страны решили запретить продажу на стадионах даже слабоалкогольных напитков. Более того, продажа пива разрешена только на определенных участках фан-зоны, причем, не более четырех пинт в одни руки. Результатом такого решения стали переполненные склады.



Сообщается, что представители Budweiser в итоге решили все нереализованное пиво отдать команде победителю, о чем написали в твиттере.

«Новый день, новый твит. Сборная-победитель получит весь Bud. Кто же это будет?», – говорится в микроблоге пивных магнатов.

Мадрид, Иван Бабурин

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